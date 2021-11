Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a digéré pour le Real Madrid !

Publié le 15 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Kylian Mbappé voulait partir cet été et c’est au Real Madrid qu’il voulait aller. Cela ne s’est finalement pas fait et le joueur du PSG a réussi à passer à autre chose.

Le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler cet été. Alors que le joueur du PSG était dans une position idéale pour s’en aller, étant à un an du terme de son contrat, le Real Madrid voulait en profiter. Florentino Pérez est alors passé à l’action, mais cela n’a pas suffi pour faire céder le PSG. Bien que Mbappé voulait s’en aller comme Leonardo l’a confirmé, le transfert ne s’est pas fait. Il a donc fallu digérer cela pour l’international français, ce qu’il a réussi à faire et de quelle manière.

« Ça m’a forgé »