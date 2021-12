Mercato - PSG : Real Madrid, prolongation… Kylian Mbappé sort du silence pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Interpellé sur une possible arrivée au Real Madrid par un enfant lors d’une séance de dédicaces organisée ce jeudi pour le lancement de sa BD autobiographique, Kylian Mbappé a laissé planer le doute sur son avenir.

Après quatre années au PSG, Kylian Mbappé a décidé lors du dernier mercato estival de quitter le club de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid, à une année de la fin de son contrat. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », a confirmé le champion du monde tricolore au micro de RMC en octobre dernier. Finalement, le PSG n’a pas accepté de laisser partir Kylian Mbappé, qui sera donc libre à l’issue de la saison. Le Real Madrid a déjà programmé son offensive à en croire la presse espagnole, qui ne cesse de répéter que l’arrivée de l’attaquant en Espagne est désormais inéluctable. Une situation qui fait évidemment réagir les supporters du PSG, y compris les plus jeunes.

À l’occasion de la parution de sa première bande dessinée autobiographique, intitulée " Je m'appelle Kylian ", Kylian Mbappé participait à une séance de dédicaces ce jeudi à la Fnac des Ternes dans le 17e arrondissement de la capitale. L’occasion pour les fans du Bondynois d’échanger quelques mots avec leur idole, qui n’a pas échappé à une question sur son avenir au PSG, posée par un jeune supporter. « Tu vas aller au Real ou rester à Paris ? », a lancé l'enfant à Kylian Mbappé. « Je ne sais pas, tu veux que je fasse quoi ? », lui a répondu l’international tricolore, incité à rester au PSG par le garçon. « Ok, je vais réfléchir alors », a conclu Kylian Mbappé avec le sourire.

A kid told Mbappè: “Are you going to Real Madrid or will you stay'”Kylian: “I’m not sure, what do you want'”Kid: “Paris.”Kylian: “Hmm, I’ll think about it [laughs].” pic.twitter.com/iThEOA0K9K