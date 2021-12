Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Les conditions surréalistes fixées par Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre en fin de saison au Real Madrid. Et pour cause, l'attaquant français aurait fixé d'énormes conditions pour prolonger au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé va animer les débats dans les prochaines semaines. Et pour cause, après avoir réclamé son départ cet été, l'attaquant français voit son contrat au PSG s'achever en juin prochain. Par conséquent, un départ libre n'est pas à exclure, d'autant plus que le Real Madrid semble disposé à frapper fort pour le recruter en lui faisant signer un contrat dès le 1er janvier prochain. Une prolongation au PSG semble donc de plus en plus improbable, d'autant plus que Kylian Mbappé aurait fixé d'énormes conditions selon Daniel Riolo.

Mbappé réclame le départ de Leonardo et de Pochettino... et le plus gros salaire