Mercato - PSG : Ancelotti lance un énorme appel du pied à Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 13h45 par A.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le rêve de Kylian Mbappé de jouer au Real Madrid. Et le technicien italien lâche un conseil clair à l'attaquant du PSG.

L'été dernier, Kylian Mbappé a demandé à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, malgré les différentes offres du club merengue, allant de 160 à 200M€, les Parisiens ont tout rejeté en bloc. Mais le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, et le Real Madrid pourrait donc l'accueillir libre à l'issue de la saison. Il faut dire que le Champion du monde 2018, dont l'idole est Cristiano Ronaldo, n'a jamais caché que son rêve était de rejoindre un jour le Real Madrid. Reste désormais à savoir si cela arrivera prochainement ou sur le plus long terme. Mais une chose est sûre, Carlo Ancelotti l'attend avec impatience.

«Les enfants doivent poursuivre le rêve qu'ils ont»