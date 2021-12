Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a annoncé son transfert au Real Madrid il y a longtemps…

Publié le 3 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Grand fan du Real Madrid depuis sa plus tendre enfance, Kylian Mbappé a toujours rêvé de porter la tunique du club merengue. Et cette volonté de l’attaquant français du PSG est confirmée d’une drôle de manière dans sa bande dessinée autobiographique…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club de la capitale, l’ancien attaquant de l’AS Monaco semble déjà promis à un départ vers le Real Madrid qui avait tout tenté pour le recruter dès l’été dernier, en vain. Mais surtout, depuis son plus jeune âge, Mbappé n’a jamais dissimulé son avenir de porter un jour la tunique du club merengue qui était déjà présent en 2017 avant qu’il ne choisisse finalement de rallier le PSG. Et l’attaquant de l’équipe de France confirme solennellement son attirance pour le Real Madrid…

« Quand je serai grand, je jouerai là-bas »