Mercato - PSG : Les énormes révélations de Kylian Mbappé sur sa visite au Real Madrid !

Publié le 3 décembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre gratuitement le Real Madrid. Et l’attaquant français s’est d’ailleurs confié sur les coulisses de son premier passage éclair dans l’écurie espagnole, alors qu’il n’était qu’un adolescent…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat au PSG, et son avenir devrait, sauf rebondissement de taille, s’écrire loin du Parc des Princes à partir de la saison prochaine. Le Real Madrid est annoncé comme son point de chute prioritaire, Mbappé n’ayant jamais dissimulé son amour pour le club merengue qui tente, en vain, de le faire venir depuis des années. Et la première approche concrète du Real Madrid date d’ailleurs d’il y a bien longtemps, lorsque l’attaquant du PSG n’était âgé que de 13 ans…

« Mon père a reçu un appel du Real Madrid »

Dans une lettre ouverte diffusée par The Players Tribune , Kylian Mbappé se confie en longueur à ce sujet et révèle les coulisses de sa visite du centre d’entraînement du Real Madrid à l’époque : « Juste avant mon 14e anniversaire, j'ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu'un au Real Madrid, m'invitant à venir en Espagne pour une séance d'entraînement pendant les vacances. Ce fut un choc, car ils ont dit à mon père : "Zidane aimerait voir votre fils." À l'époque, Zizou était le directeur sportif. Bien sûr, j'étais sur un nuage. Je voulais absolument y aller. Mais ce n'était pas si simple, en fait, parce que les recruteurs commençaient à venir à nos matchs, et j'attirais l'attention des médias. Quand on a 13 ans, on ne sait pas comment s'y prendre. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger (…) Et croyez-le ou non, nous n'avons dit à personne où nous allions. Je n'en ai même pas parlé à mes amis les plus proches, parce que j'étais trop nerveux. Si les choses ne se passaient pas bien, je ne voulais pas revenir dans mon quartier et les décevoir », confie l’attaquant du PSG, qui avait été particulièrement impressionné par sa présence en tête à tête avec Zinedine Zidane.

