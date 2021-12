Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Donnarumma sur sa signature au PSG !

Publié le 3 décembre 2021 à 12h10 par A.M.

Arrivé au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma révèle que le club de la capitale le suivait déjà depuis longtemps, ce qui rend sa signature à Paris assez logique.

Le timing de la signature de Gianluigi Donnarumma au PSG a de quoi surprendre. Et pour cause, bien qu'il était libre après avoir refusé de prolonger à l'AC Milan, le club de la capitale comptait déjà dans ses rangs un très grand gardien avec Keylor Navas, qui sortait de deux très belles saisons dans les buts du PSG. Mais Leonardo n'a pas voulu manquer l'occasion d'attirer un portier de la dimension de Gianluigi Donnarumma sans débourser la moindre indemnité de transfert. D'ailleurs, l'international italien révèle que cela faisait déjà de nombreuses années que le PSG essayait de le recruter.

«C'était presque écrit que je vienne à Paris»