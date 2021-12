Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout tenté pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 12h45 par H.G. mis à jour le 3 décembre 2021 à 13h28

Alors que Kylian Mbappé souhaitait quitter le PSG cet été, le Real Madrid aurait bien tout tenté pour l’accueillir en août dernier.

À un peu plus de six mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre du PSG dans la mesure où il n’a toujours pas ouvert la porte à une prolongation de son contrat. Cette situation s’inscrit dans la droite lignée de celle de la dernière fenêtre estivale des transferts, au cours de laquelle l’attaquant de 22 ans souhaitait quitter le club de sa ville natale pour rejoindre le Real Madrid. Et visiblement, le club madrilène a bien tout tenté pour l’accueillir.

Le Real Madrid a offert 200 M€ au PSG pour Kylian Mbappé