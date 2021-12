Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2021 à 16h10 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Angel Di Maria ne s’imagine pas quitter le PSG et souhaite prolonger comme il l’a de nouveau réaffirmé à la télévision argentine.

Derrière la MNM dans la hiérarchie des stars au PSG, Angel Di Maria n’en demeure pas moins un élément essentiel du club de la capitale. L’Argentin est parvenu à devenir le meilleur passeur de l’histoire du PSG (113) en 276 apparitions sous le maillot rouge et bleu et n’a jamais caché son attachement pour l’écurie parisienne. Cependant, l’avenir d’Angel Di Maria reste incertain, puisque le bail de l’international argentin prendra fin à l’issue de la saison. Alors qu’il dispose d’une clause dans son contrat pour prolonger, le numéro 11 du PSG ne cache pas sa préférence pour la suite de sa carrière.

« La vérité, c’est que je veux rester »