Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria aurait déjà une certitude pour son avenir !

Publié le 1 décembre 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria pourrait quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Toutefois, une chose serait déjà sûre quant à son avenir : il ne rejoindra pas l'Italie.

Lors de l'été 2015, Angel Di Maria a fui Manchester United pour s'engager en faveur du PSG. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, El Fideo a paraphé un nouveau bail d'une saison, plus une en option. Dans le cas où cette option n'était pas activée, Angel Di Maria pourrait donc quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, l'international argentin aurait déjà une certitude quant à son avenir : l'Italie ne sera pas sa prochaine destination.

L'Italie déjà hors jeu pour Angel Di Maria ?