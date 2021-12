Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur la prochaine destination de Mbappé !

Publié le 30 novembre 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club librement et gratuitement lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, il y aurait déjà une destination à exclure pour le numéro 7 de Mauricio Pochettino : l'Italie. En effet, les grands clubs italiens, à savoir l'Inter, la Juventus, le Milan AC et Naples, n'auraient aucune chance de le recruter.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de 5 ans avec le club parisien. Alors qu'il n'a jamais étendu son bail, l'attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin. S'il ne prolonge pas d'ici là, Kylian Mbappé quittera donc le PSG librement et gratuitement à l'été 2022. Et si le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade sur ce dossier, le numéro 7 du PSG pourrait déjà faire une croix sur une destination.

Kylian Mbappé ne va pas rejoindre l'Italie