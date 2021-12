Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille se prépare pour Xavi Simons !

Publié le 3 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Xavi Simons verrait de nombreuses opportunités s’offrir à lui pour poursuivre sa carrière.

En quittant le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, Xavi Simons espérait poursuivre sa progression et exploser au plus haut niveau. Toutefois, aujourd’hui, le Néerlandais brille avant tout avec les U19 plutôt qu’avec l’équipe de Mauricio Pochettino. Un manque de temps de jeu au plus haut niveau qui remettrait clairement en question l’avenir de Xavi Simons au PSG, où il est dans sa dernière année de contrat. A la fin de la saison, le milieu de terrain de 18 ans sera donc libre. De quoi intéresser différents clubs.

Xavi Simons a l’embarras du choix !