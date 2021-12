Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, Leonardo... Un ancien du Real Madrid au cœur d'un énorme projet ?

Publié le 2 décembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'ASSE porté par Sergei Lomakin et Roman Dubov semble prendre de l'ampleur, Michel Salgado pourrait bien devenir le directeur sportif de Verts.

Dimanche à l'occasion du déplacement du PSG à Saint-Etienne, il y avait du beau monde dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. En effet, Roman Dubrov, président de Total Sport Investment, était présent afin de rencontrer Roland Romeyer. Et pour cause, accompagné du milliardaire russe Sergei Lomakin, 986e fortune mondial, Roman Dubrov est porteur d'un projet pour racheter l'ASSE. Ancien joueur du Real Madrid (1999-2009), Michel Salgado était également présent en qualité de conseiller sportif de Total Sport Investment qui possède plusieurs clubs dans le monde. Et d'après le journaliste de MARCA , Luis Alberto Rodriguez, lui aussi présent dans le Chaudron dimanche, Michel Salgado pourrait bien avoir un rôle dans le futur organigramme de l'ASSE si le projet russe est mené à son terme.

Salgado, le nouveau Leonardo de l'ASSE ?