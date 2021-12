Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau très gros projet débarque pour racheter le club !

Publié le 3 décembre 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE se poursuit, un nouveau projet important serait entré dans les discussions et concurrencerait TSI et le milliardaire russe Sergeï Lomakin.

Le 23 novembre dernier, l'ASSE annonçait avoir repoussé les offres de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian. Mais ce qui aurait pu être un coup de froid pour la vente du club, n'était en réalité qu'une première étape. Et pour cause, par le biais d'un communiqué, Roland Romeyer et Benard Caïazzo révélaient que « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG ». Le premier de ces candidats a rapidement filtré puisqu'il s'agit de Roman Dubov, président de Total Sports Investments LLP, qui était présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche pour assister à la rencontre face au PSG. Ce projet est d'ailleurs soutenu par le milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon Forbes.

Une société américaine bien connue dans le monde du foot