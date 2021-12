Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Newcastle met le feu à un dossier chaud de Xavi !

Publié le 4 décembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Alors qu’il figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone, Arthur Cabral se serait déjà entretenu avec Newcastle qui serait sur le point de dégainer une offre de transfert pour l’attaquant du FC Bâle.

Le 30 octobre dernier, Sergio Agüero s’écroulait sur la pelouse du Camp Nou lors de la réception d’Alaves (1-1) en raison de troubles cardiovasculaires, à quelques minutes du signalement de la mi-temps. Depuis, Agüero n’a plus refoulé une pelouse puisqu’il souffre d’arythmie cardiaque, ce qui l’empêche de pratiquer du sport à très haut niveau. De quoi mettre prématurément un terme à sa carrière ? C’est du moins ce que son ancien coéquipier Samir Nasri a affirmé sur les antennes de Canal+ à deux reprises ces derniers temps après avoir discuté avec l’attaquant du FC Barcelone. Afin de combler le vide que laisserait Agüero au Barça , les dirigeants culé se pencheraient sur le profil d’Arthur Cabral comme Mundo Deportivo le révélait le 19 novembre dernier. Cependant, le FC Barcelone serait contraint de se frotter à la nouvelle puissance économique qu’est devenu Newcastle après être passé sous pavillon saoudien en octobre dernier.

Arthur Cabral aurait entamé les discussions avec Newcastle !