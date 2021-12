Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, USA... Caïazzo prêt à sélectionner un projet de grande envergure ?

Publié le 3 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Plusieurs dossiers ont été sélectionnés par le cabinet KPMG en ce qui concerne le rachat de l'ASSE. Mais deux projets, jugés sérieux, auraient retenu l'attention de Bernard Caïazzo.

L’ère Romeyer-Caïazzo touche à sa fin à l’ASSE. Présents à Saint-Etienne depuis 2004, les deux hommes avaient annoncé, en avril dernier, la vente prochaine du club stéphanois dans une lettre ouvert publiée par le Progrès . Les dirigeants stéphanois ont confié le suivi de ce dossier au cabinet d’audit, KPMG, chargé de sélectionner les meilleures candidatures et de rendre ses avis à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. C’est ce qu’il a fait le 23 novembre dernier. Le cabinet KPMG a écarté certains projets, mais « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG ». Le processus de vente suit son cours et plusieurs offres seraient arrivées devant les deux responsables, qui aurait des critères de sélection différents. Le président du Directoire, Roland Romeyer ne s’opposerait pas à la mise en place d’un projet local et n’avait pas caché sa proximité avec Olivier Markarian, ancien PDG de Markal qui n’avait pas caché son intérêt pour l’ASSE. De son côté, Bernard Caïazzo voudrait voir un milliardaire s’installer à la tête du club. « J'aimerais trouver un milliardaire qui puisse mettre le même argent que Rybolovlev à Monaco, ou McCourt à Marseille. Ce n'est pas si facile que ça. Vous avez des gens qui disent qu'ils ont les moyens, mais à la fin ils n'ont pas grand-chose et feront plutôt moins bien que ce que nous, nous avons fait depuis vingt ans » avait confié le président du conseil de surveillance en juillet dernier.

Deux projets d'envergure internationale en pole

Cela tombe puisque plusieurs investisseurs étrangers se seraient manifestés ces derniers jours. Et à en croire RMC Sport , deux dossiers jugés « sérieux » auraient les faveurs de Bernard Caïazzo. Le premier est le dossier Total Sports Investments, porté par Roman Dubrov et Sergeï Lomakin. De nationalité russe, ce dernier a fait fortune grâce à sa chaîne discount Fix Price et pointe à la 986ème place au classement des personnes les plus riches publié par Forbes . Aucune offre n’aurait été encore formulée et aucun document n’aurait été déposé. Toutefois, une garantie bancaire aurait été déposée afin notamment d’avoir accès à la première partie de la data-room. Toutefois, le média précise que ce dossier serait légèrement distancé par celui porté par des investisseurs américains. 777 Partners, actionnaire minoritaire du FC Séville, aurait déjà transmis les documents nécessaires aux responsables de l’ASSE et examinerait actuellement les informations fournies par l’ASSE. Toutefois, ces deux projets pourraient ne jamais voir le jour en cas de descente en Ligue 2 à la fin de la saison.

Un projet local en cas de descente en Ligue 2