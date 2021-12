Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Donnarumma met une énorme pression sur Leonardo !

Publié le 3 décembre 2021 à 19h45 par A.C.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma doit composer avec la présence de Keylor Navas, qui semble avoir les faveurs de Mauricio Pochettino pour le moment.

N’importe qui aimerait avoir deux gardiens de très haut niveau dans son club. Le problème c’est que la cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au Paris Saint-Germain semble délicate, à en croire la presse italienne. De l’autre côté des Alpes on assure que l’ancien de l’AC Milan commencerait à s’agacer et vivrait dans l’ombre du Costaricien, dont la place au sein du vestiaire du PSG est plus importante. « Avec Keylor, j'entretiens un excellent rapport, il n'y a pas le moindre conflit. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n'est aucunement la réalité » a expliqué Donnarumma, dans un entretien accordé à L’Équipe . « Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Après, c'est sûr qu'au PSG, je me trouve dans une situation nouvelle pour moi, mais je le vis très bien. Cela m'aide à mûrir ». Pourtant, son entourage ne semble pas être sur la même longueur d’ondes...

Autour de Donnarumma on veut que ça bouge !