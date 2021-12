Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma lâche ses vérités sur sa relation avec Navas !

Publié le 3 décembre 2021 à 13h10 par A.M.

Arrivé libre cet été en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a été placé en concurrence avec Keylor Navas. Mais l'Italien assure que les deux portiers s'entendent bien.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. Libre de tout contrat suite à la non-prolongation de son bail avec l'AC Milan, le portier italien, élu meilleur joueur de l'Euro, s'est engagé avec le club de la capitale qui compte pourtant dans ses rangs un certain Keylor Navas qui sortait de deux très belles saisons. Les deux gardiens cohabitent donc dans le même effectif et Mauricio Pochettino a décidé de jouer sur l'alternance en partageant le temps de jeu de ses gardiens. Cela fonctionne puisqu'ils sont très bons lorsqu'ils jouent. Et malgré la concurrence, Gianluigi Donnarumma assure que tout va bien avec Keylor Navas.

«Keylor et moi sommes unis, à l'image de tout le vestiaire»