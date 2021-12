Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse Kylian Mbappé !

Publié le 2 décembre 2021 à 21h45 par A.M.

Très discret contre l'OGC Nice mercredi soir (0-0), Kylian Mbappé se fait sèchement tacler par Daniel Riolo qui n'apprécie pas l'attitude de l'attaquant de l'équipe de France.

Capable du meilleur, Kylian Mbappé peut aussi se montrer exaspérant comme ce fut le cas mercredi soir contre l'OGC Nice (0-0). Le Champion du monde 2018 a raté plusieurs occasions dont une assez franche, mais c'est surtout son attitude qui interpelle. Très peu actif, le numéro 7 du PSG a très peu couru et n'était pas du tout concerné par le repli défensif. Un comportement qui agace sérieusement Daniel Riolo.

«Mbappé tu as l’impression qu’il se fout de la gueule du monde»