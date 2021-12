Foot - PSG

PSG - Clash : Al-Khelaïfi, Leonardo... Ibrahimovic fracasse le projet QSI !

2 décembre 2021

Passé au PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic n'a jamais caché ses doutes quant au projet QSI avec certaines sorties fracassantes remettant notamment en cause l'histoire du club avant 2011. Et le Suédois n'en démord pas, il manque un dirigeant très fort pour faire décoller le projet.

« Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif ». Le message est signé Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois révèle dans son dernier livre Adrénaline. Mes histoires inédites , écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, avoir proposé ses services au PSG pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif. Il faut dire qu'en quatre saisons passées au sein du club de la capitale (2012-2016), le buteur de l'AC Milan a pu voir de près l'évolution du projet QSI... et surtout ses défauts. En effet, depuis l'arrivée du Qatar en 2011, la direction du PSG est pointée du doigt notamment pour sa gestion de certaines stars et plus globalement de son effectif. C'est que souligne Zlatan Ibrahimovic qui explique ce qu'il aurait aimé changé à Paris.

«Si tu n'as pas un dirigeant fort, cela peut devenir ingérable»