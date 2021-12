Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG ne s’inquiète pas pour Neymar !

Publié le 1 décembre 2021 à 22h10 par T.M.

Touché à la cheville, Neymar manquera 6 à 8 semaines de compétition. Un coup dur pour le PSG, qui s’attend à revoir le Brésilien rapidement au top.

Après un début de saison très compliqué, Neymar semblait enfin sur le bon chemin. De retour en forme physique, le joueur du PSG livrait des bonnes prestations. Mais voilà qu’il a été coupé dans son élan. En effet, face à l’ASSE, Neymar a été durement touché à la cheville. Et après avoir passé des examens, le Parisien a été fixé sur son sort : il manquera entre 6 et 8 semaines de compétition.

Le PSG croit au retour de Neymar !