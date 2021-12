Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme mise au point de Puel sur la blessure de Neymar !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h15 par H.G.

Alors qu’Yvann Maçon a été victime d’attaques en ligne à la suite de la blessure de Neymar ce dimanche, Claude Puel a tenu à prendre la défense de son joueur.

L’année 2021 de Neymar est d’ores et déjà terminée. En effet, victime d’une entorse à la cheville gauche, l’international brésilien de 29 ans va ainsi être absent pendant six à huit semaines comme l’a annoncé le PSG au lendemain de sa blessure contractée face à l’AS Saint-Etienne après un duel avec Yvann Maçon. Le joueur des Verts a d’ailleurs été la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux à la suite de cet événement malencontreux, et c’est pourquoi Claude Puel a tenu à prendre sa défense ce mardi en conférence de presse.

« Il n'y a pas lieu d'incriminer Maçon sur ce fait de jeu »