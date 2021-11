Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino peut finalement souffler avec Neymar !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a annoncé que Neymar manquera au maximum les huit prochaines semaines de compétition, le club de la capitale pourra au moins récupérer son international brésilien au moment clé de la saison.

L’année 2021 de Neymar est d’ores et déjà terminée. En effet, celui qui a terminé à la 16e position du classement du Ballon d’Or 2021 est sorti sur civière ce dimanche contre l’AS Saint-Etienne. Et le verdict a été clair ce lundi après qu’il ait passé des examens : le Brésilien souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires comme l’a annoncé le club de la capitale. De ce fait, une absence de six à huit semaines est à prévoir pour Neymar.

Neymar sera de retour pour les huitièmes de finale de Ligue des champions

Ainsi, le joueur de 29 ans ne devrait revenir qu’en janvier prochain, au milieu ou à la fin de ce mois selon l’évolution de sa récupération. Mais il y a néanmoins une bonne nouvelle pour le PSG, à savoir le fait que Neymar sera bien là au mois de février pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sauf nouvelle blessure d’ici-là. Finalement, bien qu’elle soit triste pour l’ancien joueur de Santos, cette entorse à la cheville n’arrive pas dans un moment clé pour le PSG, le club étant déjà qualifié pour la suite de la compétition européenne et n’ayant pas de grosses échéances au cours des mois de décembre et de janvier. Reste maintenant à espérer que la récupération de Neymar se passera bien afin qu’il soit en pleine possession de ses moyens en février, période au cours de laquelle le money-time de la saison parisienne débutera.