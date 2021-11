Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG annonce une terrible nouvelle pour Neymar !

Publié le 29 novembre 2021 à 16h15 par H.G. mis à jour le 29 novembre 2021 à 16h17

Alors que Neymar a quitté la pelouse de Saint-Etienne sur civière ce dimanche, le PSG va devoir composer sans son international brésilien pendant de nombreuses semaines.

Touché à la cheville ce dimanche en fin de match lors de la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, Neymar a dû quitter ses partenaires sur civière, en larme et terrassé par la douleur. Les premiers examens pratiqués par le staff du PSG prédisaient une indisponibilité de six semaines en attendant les examens approfondis passés par le Brésilien ce lundi. Et ceux-ci ont malheureusement confirmé la tendance pour Neymar…

Entre 6 et 8 semaines d’absence pour Neymar

En effet, par le biais d’un point médical, le PSG annonce ce lundi que l’année 2021 de Neymar est, sans surprise, d’ores et déjà terminée. L’attaquant de 29 ans souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires et sera ainsi absent entre six et huit semaines. Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution de santé du numéro 10 du PSG, précise le club, mais il est maintenant acté que Mauricio Pochettino va devoir composer sans sa MNM au complet jusqu’au mois de janvier au minimum.