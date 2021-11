Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces nouvelles révélations inquiétantes sur la blessure de Neymar !

Publié le 28 novembre 2021 à 18h15 par La rédaction

Touché à la cheville lors de la rencontre face à l'ASSE, Neymar a quitté le stade Geoffroy-Guichard en béquilles. Le joueur passera des examens ce lundi afin de déterminer avec exactitude la nature de sa blessure.

Sans être particulièrement brillant, le PSG a assuré l’essentiel en empochant les trois points ce dimanche. Mené au score, le club parisien a notamment profité du carton rouge de Timothée Kolodziejczak pour creuser l’écart (victoire 3-1). Mais malgré cette victoire, Mauricio Pochettino ne cachait pas son inquiétude après la sortie sur civière de Neymar, touché à la cheville. « On va vérifier demain. Mais les images sont impressionnantes, forcément nous sommes inquiets. Mais on espère que ce n’est pas trop grave et qu’il sera rapidement avec nous » a confié l’entraîneur du PSG après la rencontre.

Neymar est sorti en béquilles