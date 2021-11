Foot - PSG

PSG - Polémique : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès sur la blessure de Neymar !

Publié le 29 novembre 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Sorti sur blessure dimanche lors du match entre l’ASSE et le PSG, Neymar devrait être éloigné des pelouses jusqu’en janvier prochain. Et Pierre Ménès fustige la réaction du public stéphanois au moment de sa sortie sur civière..

Les images ont rapidement fait le tour de la toile dimanche après la rencontre entre l’ASSE et le PSG (1-3) à Geoffroy-Guichard : Neymar a vu sa cheville tourner sur un contact avec Yvann Maçon, et l’attaquant brésilien s’est ensuite tordu de douleur pendant de longues minutes avant d’être évacué sur civière. Le verdict est tombé pour l’attaquant brésilien du PSG : six semaines d’absence, un énième pépin physique pour Neymar depuis son arrivée en France. Et sur son blog, Pierrot Le Foot , Pierre Ménès n’a pas manqué de dézinguer les supporters de l’ASSE pour leur réaction au moment de sa sortie sur blessure.

« Une immense bêtise… »