PSG - Malaise : Fin d'année pour Neymar ?

Publié le 28 novembre 2021 à 22h45 par A.C.

Sorti sur blessure face à l’ASSE ce dimanche (1-3), Neymar pourrait beaucoup manquer au Paris Saint-Germain.

C’est une énième blessure qui vient allonger la liste des nombreuses déconvenues de Neymar au Paris Saint-Germain. A quelques minutes de la fin de la rencontre face à Saint-Étienne ce dimanche, la star du PSG a dû être évacuée sur civière, visiblement touché à la cheville. « On va vérifier demain. Mais les images sont impressionnantes, forcément nous sommes inquiets » a confié Mauricio Pochettino, après la rencontre. « Mais on espère que ce n’est pas trop grave et qu’il sera rapidement avec nous ». Sur les réseaux sociaux Neymar s’est montré assez pessimiste, expliquant toutefois vouloir revenir « meilleur et plus fort ».

Six semaines pour Neymar