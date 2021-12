Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche une énorme confidence sur son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 16h15 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, Neymar a déjà une idée pour la suite de sa carrière.

Révélé très jeune, Neymar évolue maintenant au plus haut niveau depuis plusieurs saisons. Désormais au PSG, le Brésilien continue de faire parler sur les pelouses à travers le monde. Et cela devrait encore un certain temps. En effet, Neymar vient de prolonger avec le PSG il y a quelques mois, étant désormais sous contrat jusqu’en 2025, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Ce n’est donc pas maintenant que Neymar arrêtera. A 29 ans, le Parisien a encore quelques belles années devant lui, mais cela ne l’empêche pas de penser à l’avenir…

« C’est l’une des choses que j’aime le plus faire »