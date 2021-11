Foot - PSG

PSG : Lionel Messi lâche un message très fort après le Ballon d’Or !

Publié le 30 novembre 2021 à 9h45 par B.C.

Sacré Ballon d’Or pour la septième fois de sa carrière ce lundi, Lionel Messi n’a pas manqué de remercier le PSG après avoir décroché cette prestigieuse récompense, mais également le FC Barcelone.

Lionel Messi entre un peu plus dans l’histoire du football en remportant le septième Ballon d’Or de sa carrière. Mais cette fois-ci, l’Argentin ne présentera pas cette récompense au Camp Nou. Lionel Messi a en effet pris la direction du PSG lors du dernier mercato estival et devient ainsi le premier joueur du club de la capitale à remporter le Ballon d’Or. Une « fierté » et un « honneur » pour l’attaquant de 34 ans, qui n’a pas manqué de remercier chaleureusement tous ses partenaires de l’année 2021 sur Instagram .

Messi remercie le Barça et le PSG