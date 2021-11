Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie surréaliste de Khazri sur le retour de Ramos !

Publié le 30 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Le retour de Sergio Ramos a grandement fait parler, mais du côte de l'ASSE, Wahbi Khazri ne semble pas s'y intéresser plus que cela.

Six mois après son dernier match, et cinq mois depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos a enfin refoulé la pelouse. En l'occurrence celle de Geoffroy-Guichard où le PSG était en déplacement dimanche. Le défenseur espagnol affichait d'ailleurs sa joie après la victoire des Parisiens (3-1). « Je suis très content. J’ai vécu des derniers mois difficiles du fait de ne pas pouvoir être avec l’équipe sur le terrain. Être de retour au jeu et me sentir à nouveau footballeur (sourire) est logiquement très positif », assurait-il au micro de Prime Video .

«Franchement, je m’en fous mais carrément»