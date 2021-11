Foot - PSG

PSG : Le gros témoignage de Lionel Messi après son 7ème Ballon d’or !

Publié le 29 novembre 2021 à 22h45 par Th.B. mis à jour le 29 novembre 2021 à 22h46

Sacré Ballon d’or pour la septième fois de sa carrière, Lionel Messi a profité de cette occasion afin de faire un point sur les succès et les échecs auxquels il s’est confronté cette année, tout en soulignant sa joie d’être au PSG pour se battre afin de remporter d’autres titres.

Ce lundi soir avait lieu la cérémonie du 65ème Ballon d’or de l’histoire. Et à l’instar de celle ayant eu lieu en 2019, elle s’est déroulée au Théâtre du Châtelet à Paris, nouvelle ville de Lionel Messi qui s’est engagé en faveur du PSG lors de la dernière intersaison après 21 ans passés à Barcelone et au Barça . Au sein du club culé, le numéro 30 du PSG a soulevé six Ballons d’or. Et ce lundi, Messi a été sacré Ballon d’or de l’année civile 2021 au cours de laquelle il a remporté la Coupe du roi avec le FC Barcelone et la Copa America avec l’Argentine. Un succès qui l’a particulièrement ému comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises. Après avoir raflé son septième Ballon d’or, Lionel Messi a fait un point sur les challenges réussis et manqués de son année.

« Sept Ballon d'Or, c'est impressionnant »