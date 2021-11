Foot - PSG

PSG - Clash : Messi, Ballon d’Or… L’énorme coup de gueule de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 novembre 2021 à 19h45 par H.G. mis à jour le 29 novembre 2021 à 19h49

Alors que Pascal Ferré a expliqué que Cristiano Ronaldo a pour ambition de remporter plus de fois le Ballon d’Or que Leo Messi, l’international portugais a littéralement incendié le rédacteur en chef de France Football.

« Le dénouement d'aujourd'hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu'il déclarait que je lui confiais que ma seule ambition était de finir ma carrière avec plus de Ballons d'Or que Lionel Messi », a récemment confié Pascal Ferré au sujet de Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’Or. Et le moins que l’on puisse dire est que cette sortie du rédacteur en chef n’a pas plu au joueur de Manchester United. En effet, alors qu’il est absent de la cérémonie de ce lundi, Cristiano Ronaldo a tenu à démentir cette volonté de rivalité avec Leo Messi, l’attaquant du PSG qui est le grandissime favori pour décrocher son septième Ballon d’Or.

« Pascal Ferré a menti »