PSG : Laurent Blanc s’enflamme pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde, Laurent Blanc voit encore plus grand pour l’avenir de l’attaquant du PSG.

Ce lundi, l’identité du Ballon d’Or 2021 sera connu. Et si plusieurs joueurs sont annoncés parmi les favoris, ce trophée pourrait bien à nouveau revenir à Lionel Messi. Déjà sextuple lauréat, le joueur du PSG pourrait décrocher un 7ème trophée. De quoi faire un peu plus le trou avec Cristiano Ronaldo, qui en compte 5. Le joueur de Manchester United arrivera-t-il à faire son retard ? Alors que les années passent pour les deux superstars, le relève est également là. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé.

Le Ballon d’Or pour Mbappé ?