PSG : Lionel Messi envoie un chaleureux message au FC Barcelone !

Publié le 29 novembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Parti au PSG cet été, Lionel Messi n’en a pas pour autant oublié ses attaches à Barcelone et envers le Barça qui a fêté son 122ème anniversaire ce lundi. L’occasion pour l’Argentin de féliciter son ancien club.

Ce lundi soir, le Théâtre du Châtelet va accueillir les étoiles du monde du football. La cause ? France Football va décerner plusieurs grandes distinctions aux acteurs majeurs du ballon rond de cette année civile 2021. Du Ballon d’or au Trophée Kopa en passant par le Yachine et celui du meilleur entraîneur et deux nouvelles récompenses comme France Football l’a annoncé ce lundi après-midi, plusieurs grands noms du football vont être sacrés ce lundi soir. L’occasion pour la délégation du FC Barcelone de faire le déplacement à Paris notamment pour Pedri. Mais ce lundi, le Barça célèbre un tout autre évènement.

« Félicitations FC Barcelone ! »