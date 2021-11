Foot - PSG

PSG : Pour le Ballon d’Or, le PSG se mobilise derrière Leo Messi !

Publié le 29 novembre 2021 à 20h30 par H.G. mis à jour le 29 novembre 2021 à 20h35

Alors que Lionel Messi est le grandissime favori pour décrocher le Ballon d’Or ce dimanche soir, plusieurs personnalités du PSG espèrent que l’Argentin sera bien le grand vainqueur de cette distinction individuelle.

C’est ce lundi soir que le grand vainqueur du Ballon d’Or 2021 sera connu. En attendant, trois noms se détachent pour décrocher cette distinction individuelle, à savoir ceux de Leo Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Mais le moins que l’on puisse dire est que c’est clairement le numéro 30 du PSG qui est considéré comme le grandissime favori ! Il remportera ainsi son septième trophée, augmentant un peu plus son record. Matteo Moretto affirmait d’ailleurs la semaine dernière que l’international argentin était déjà au courant de sa victoire, tout comme ses proches, même s’il va falloir encore attendre quelques heures pour être certains que celui qui a rejoint le PSG cet été est bien le grand gagnant de cette édition de 2021.

Les joueurs du PSG se positionnent en faveur de Lionel Messi !