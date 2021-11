Foot - PSG

PSG - Malaise : La punchline de Khazri sur le grand retour de Sergio Ramos !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h45 par A.D.

Ce dimanche après-midi, Sergio Ramos a joué ses premières minutes sous les couleurs du PSG. Alors qu'il s'est frotté au défenseur parisien, Wahbi Khazri a fait une sortie fracassante sur son grand retour.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas trouvé de terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Contraint de se trouver un tout nouveau club, le défenseur espagnol a choisi de rejoindre le PSG librement et gratuitement. Toutefois, Sergio Ramos a dû faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir faire ses débuts avec le club parisien. Peu épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, l'ancien capitaine du Real Madrid a fait son grand retour à la compétition ce dimanche après-midi face à l'ASSE. Un événement qui n'a pas du tout suscité l'intérêt de Wahbi Khazri.

«Je m’en fous, mais carrément»