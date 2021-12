Foot - PSG

PSG : Cet ancien du Barça prévient Lionel Messi avant leurs retrouvailles !

Publié le 1 décembre 2021 à 17h15 par A.D.

Ce mercredi soir, le PSG accueille l'OGC Nice. L'occasion pour Leo Messi et Jean-Clair Todibo de se retrouver, mais cette fois en tant qu'adversaire. Ancien du Barça, le défenseur des Aiglons a fait passer un message fort avant son duel avec La Pulga.

Avant de s'affronter au Parc des Princes ce mercredi soir, Lionel Messi et Jean-Clair Todibo se sont déjà croisés à plusieurs reprises. En effet, les deux hommes ont évolué ensemble au FC Barcelone. Anciens coéquipiers, Leo Messi et Jean-Clair Todibo seront adversaires cette fois, le premier défendra les couleurs du PSG, tandis que le second endossera le maillot de l'OGC Nice. Avant ce grand rendez-vous et son duel avec La Pulga , le défenseur des Aiglons a annoncé la couleur.

«Il va falloir être très costaud»