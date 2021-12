Foot - PSG

PSG : Lionel Messi mérite-t-il son Ballon d’Or ?

Publié le 1 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Le verdict est tombé. Ce lundi, Lionel Messi s’est vu décerner le Ballon d’Or 2021. Un sacre justifié pour le joueur du PSG ?

Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Jorginho… Cette année, il y avait du monde qui prétendait à la victoire au Ballon d’Or. Ce lundi, les plus grandes stars du football étaient donc conviées au Théâtre du Châtelet pour connaitre le verdict. Et au final, alors que Karim Benzema s’est classé 4ème et Jorginho 3ème, c’est Lionel Messi qui a reçu le plus de points devant Robert Lewandowski. Déjà vainqueur à 6 reprises du Ballon d’Or, le joueur du PSG en a donc soulevé un 7ème. Un record.

Un sacre non justifié ?

Après ce nouveau sacre de Lionel Messi, de nombreuses voix se sont toutefois élevées pour remettre en question ce résultats. En effet, pour beaucoup, le joueur du PSG n’aurait pas dû mériter ce Ballon d’Or. Alors que Robert Lewandowski aurait dû être sacré en 2020, le buteur du Bayern Munich méritait encore une fois d’être distingué après sa saison XXL. Il en est de même pour Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie. Et que dire aussi de Karim Benzema, auteur de performances énormes avec le Real Madrid, tout en ayant remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France.



Alors, Messi mérite-t-il son Ballon d’Or ?