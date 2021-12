Foot - PSG

PSG : Messi, Lewandowski... Ibrahimovic met fin aux débats pour le Ballon d’Or !

Publié le 1 décembre 2021 à 14h45 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic a commenté l’assignation du Ballon d’Or 2021 à Lionel Messi, le premier pour un joueur du Paris Saint-Germain.

Et de sept ! Opposé notamment à Robert Lewandowski et au champion d’Europe Jorginho cette année, Lionel Messi a remporté le septième Ballon d’Or de sa carrière. Un record et un véritablement accomplissement, puisqu’il creuse l’écart avec son rival de toujours Cristiano Ronaldo, qui est toujours arrêté à cinq distinctions. Pourtant, ce choix est loin de faire l’unanimité. Certains semblent en effet croire que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne méritait pas vraiment le Ballon d’Or, qui aurait plutôt dû aller à un Robert Lewandowski absolument éblouissant depuis deux ans.

« Le Ballon d’Or cette année, c’est Lewandowski qui le méritait »