PSG - Malaise : Guardiola vole au secours de Lionel Messi pour le Ballon d'Or !

Publié le 30 novembre 2021 à 17h45 par A.D.

Alors que le 7ème Ballon d'Or de Lionel Messi est vivement critiqué, Pep Guardiola est monté au créneau. Selon le coach de Manchester City, le numéro 30 du PSG n'a pas volé cette énième distinction personnelle.

Ce lundi soir, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d'Or. Avec 613 points au total, La Pulga devance Robert Lewandowski (580), Jorginho (460), Karim Benzema (239) et N'Golo Kanté (186). Toutefois, ce nouveau succès de Lionel Messi ne fait pas l'unanimité. En effet, de nombreuses voix ont pesté contre cette nouvelle distinction personnelle de l'attaquant du PSG, estimant qu'il était loin d'être le plus méritant. Présent en conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a pris position, assurant la défense de Lionel Messi.

«Il ne sera jamais injuste que Leo Messi remporte le Ballon d'Or, il est trop bon»