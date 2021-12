Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ballon d'Or... Pochettino répond clairement aux critiques !

Publié le 30 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que certaines voix s'offusquent du fait que Lionel Messi ait remporté le Ballon d'Or, Mauricio Pochettino monte clairement au créneau pour le numéro 30 du PSG.

Comme attendu, Lionel Messi a décroché un septième Ballon d'Or, conquis notamment grâce à son sacre à la Copa America avec l'Argentine, son premier titre majeur en sélection. Toutefois, certaines voix se sont élevées afin d'afficher leur déception, voire leur colère. En Allemagne, de nombreux observateurs crient même au scandale face au fait que Robert Lewandowski ne l'ait pas obtenu, un an après avoir vu son rêve briser par le choix de France Football de ne pas décerner le Ballon d'Or 2020, que le Polonais aurait très probablement remporté. Mais Mauricio Pochettino monte au créneau pour Lionel Messi.

«Messi le méritait complètement et il n'y a pas de débat»