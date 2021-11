Foot - PSG

PSG : Le très beau message de Messi à Lewandowski sur le Ballon d'or !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors qu’il a remporté son septième Ballon d’Or, Lionel Messi a adressé un très beau message à Robert Lewandowski en assurant que l'attaquant du Bayern Munich aurait dû être le prédécesseur du Ballon d'or 2021 et attaquant du PSG.