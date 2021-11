Foot - PSG

PSG : La grande révélation de Neymar sur le chambrage d’ Haaland !

Publié le 29 novembre 2021 à 21h45 par Th.B.

Ayant individuellement chambré Erling Braut Haaland et avec le groupe du PSG lors du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions en 2020, Neymar est revenu sur cet épisode et en a livré les coulisses.

Le 18 février 2020, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Signal Iduna Park pour le compte des 1/8èmes de finale aller de la Ligue des champions. Malgré un but de Neymar au cours du dernier quart d’heure de la rencontre, la sensation Erling Braut Haaland crucifiait le PSG en inscrivant son deuxième but de la soirée seulement quelques secondes plus tard (2-1). Pour la réception du Borussia Dortmund au Parc des princes le 11 mars 2020, le PSG venait à bout du BvB , une nouvelle fois grâce à une réalisation de Neymar qui profitait de son but pour chambrer Haaland en recopiant son célébration digne d’une position de Yoga. Et cette vengeance était bien préparée en amont comme le Brésilien l’a confié ces dernières heures en interview tout en dévoilant les coulisses de cette décision avec le vestiaire du PSG.

« Si je marque un but, j'imiterai Haaland »