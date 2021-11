Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Sergio Ramos après sa longue période de calvaire !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Sergio Ramos a enfin fait ses débuts sous le maillot du PSG après plusieurs mois délicats. Au micro d'Amazon et sur les réseaux sociaux, le joueur espagnol est revenu sur cette période compliquée.

Laissé libre par le Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas resté longtemps sans club. Quelques jours après avoir fait ses adieux à la Casa Blanca , le défenseur espagnol prenait la direction de Paris pour s’engager avec le PSG et évoluer aux côtés de joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Lionel Messi, son rival pendant plusieurs années en Liga. Agé de 35 ans, le défenseur espagnol apparaissait souriant lors de sa présentation au Parc des Princes an août dernier, mais les mois ont défilé et le joueur n’a toujours pas évoluer au sein de l’enceinte parisienne. Handicapé depuis plusieurs mois par des douleurs au mollet et au genou, Sergio Ramos a poursuivi sa rééducation et son travail d’athlétique, avant enfin de s’entraîner avec le groupe du PSG il y a quelques semaines. Aujourd’hui à 100%, le vétéran espagnol a enfin pu faire ses débuts en Ligue 1. Titularisé par Mauricio Pochettino pour affronter l’ASSE ce dimanche (victoire 1-3), Sergio Ramos a retrouvé le chemin de la compétition pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

« Il faudra voir comment il s'adapte au championnat »

Après la victoire de son équipe sur l’ASSE, Mauricio Pochettino s’est exprimé sur les grands débuts de Sergio Ramos. Le technicien argentin estime que le joueur devra s’adapter au championnat français, réputé pour être bien plus physique que la Liga. « Sergio Ramos ? Il se comporte normalement, de façon professionnelle, il essaie d'aider l'équipe. C'est positif. C'est un joueur que nous connaissons, avec beaucoup d'expérience, un grand champion. Il peut apporter sa connaissance, des valeurs. (…) Il a besoin de jouer. Il faudra voir comment il s'adapte au championnat, complètement différent de la Liga. C'est difficile de prévoir cela, c'est du feeling. Il lui faudra le temps qu'il faut » a déclaré l’entraîneur du PSG. Interrogé aussi par Prime Vidéo sur son retour, le défenseur n’a pas caché sa joie : « Très bien ! Je suis très content. J’ai vécu des derniers mois difficiles du fait de ne pas pouvoir être avec l’équipe sur le terrain. Être de retour au jeu et me sentir à nouveau footballeur (sourire) est logiquement très positif. C’est encore mieux avec une victoire, les trois points. Ça fait vraiment très plaisir de revenir, d’apporter quelque chose à l’équipe. Je suis très heureux de rejouer et j’espère que ça va être une bonne saison pour notre équipe ».

« Tout cela est derrière moi maintenant »