PSG - Malaise : Une légende monte au créneau pour Neymar !

Publié le 1 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors qu’on voyait Neymar remporter un Ballon d’Or un jour ou l’autre, cette idée s’évapore petit à petit. Néanmoins, Samuel Eto’o a tenu à apporter son soutien au joueur du PSG.

Que ce soit à Santos ou au FC Barcelone, Neymar démontrait un talent énorme. De quoi faire de lui l'héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le toit de la planète football et un candidat crédible au Ballon d’Or. D’ailleurs, pour enfin être sacré, le Brésilien avait choisi en 2017 de quitter l’ombre de La Pulga pour rejoindre le PSG. Un choix qui n’a toujours pas payé aujourd’hui et désormais, cela semble difficile de voir Neymar remporter un jour le Ballon d’Or.

« Il continue d’être l’un des meilleurs du monde »