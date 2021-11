Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos en rajoute une couche sur son grand retour !

Publié le 30 novembre 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a disputé ses premières minutes cette saison avec le PSG , Sergio Ramos a une nouvelle fois confié son grand bonheur après son retour à la compétition.

Sergio Ramos a enfin effectué ses grands débuts avec le PSG dimanche à l’occasion du déplacement du club de la capitale à Saint-Etienne (victoire 3-1 de l’écurie parisienne). Le défenseur espagnol a même disputé l’intégralité de la rencontre et a livré une prestation plus qu’encourageante à l’occasion de son retour à la compétition. À l’issue du match, le natif de Camas n’a pas boudé son plaisir à cette occasion après plusieurs mois très difficiles, et il n’a une fois de plus pas boudé son plaisir sur les réseaux sociaux ce lundi soir.

« Ce n’est que le début ! »