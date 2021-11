Foot - PSG

PSG : La grande annonce de Kylian Mbappé sur le Ballon d’or !

Publié le 29 novembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Buteur du PSG et champion du monde tricolore, Kylian Mbappé rêve des plus grandes distinctions à la fois collectives et individuelles. Et le numéro 7 du Paris Saint-Germain n’oublie absolument pas le Ballon d’or.

Dans ses rangs, en la personne de Kylian Mbappé, le PSG dispose d’une perle rare qui établit déjà des records et affiche un palmarès impressionnant du haut de ses 22 ans. Jusqu’à la fin de la saison, Mbappé sera un joueur du PSG et pourrait l’être pour une durée plus importante si une prolongation de contrat venait à être signée. Néanmoins, rien ne laisse à penser que sa carrière se poursuivra au PSG où il pourrait ne pas remporter le tant espéré Ballon d’or par les plus grands joueurs du monde ainsi que Kylian Mbappé comme le numéro 7 du PSG l’a bien souligné ce lundi.

« C’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, mais… »