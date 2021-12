Foot - PSG

PSG : Les messages forts de Lionel Messi après son 7ème Ballon d'Or !

Publié le 30 novembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Ce lundi soir, Lionel Messi a soulevé son septième Ballon d'Or, son premier avec le PSG. Lors d'un entretien accordé aux médias du club rouge et bleu, La Pulga a fait part de son immense bonheur.

Arrivé au PSG avec six Ballon d'Or, Lionel Messi a réussi à en remporter un septième. Avec ses 613 points, La Pulga a battu Robert Lewandowski (580 points, deuxième), Jorginho (460 points, troisième), Karim Benzema (239 points, quatrième) et N'Golo Kanté (186 points, cinquième). Un nouveau sacre qui lui fait extrêmement plaisir. « Sept Ballon d'Or, c'est impressionnant. Je suis très heureux, très heureux d'être à Paris et de me battre pour tous les titres. J'ai eu une bonne année au Barça. Nous n'avons pas pu gagner le championnat ou la Ligue des champions, mais c'était une bonne année et nous avons gagné la Coupe. La Copa América était très importante pour moi pour gagner ce trophée. J'ai toujours gagné des titres individuels avec le Barça et le faire maintenant avec le PSG est très spécial et me rend fier d'être le premier joueur de l'histoire du PSG à gagner le Ballon d’Or » , s'est enflammé Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au Théâtre du Châtelet, juste après avoir reçu son septième trophée. Ce mardi, le numéro 30 de Mauricio Pochettino en rajouté une couche lors d'un entretien accordé à PSG TV .

«C’est quelque chose de spécial de remporter ce prix ici, à la maison»