Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino prévient Kimpembe et Marquinhos après le retour de Ramos !

Publié le 1 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

De retour après plusieurs mois d'absence, Sergio Ramos bouscule la hiérarchie en défense centrale comme le souligne Mauricio Pochettino.

Après plusieurs mois d'absence, Sergio Ramos a fait un retour remarqué pour ses débuts avec le PSG, dimanche, sur la pelouse de l'ASSE (3-1). Aligné aux côtés de Marquinhos, l'Espagnol s'est montré déjà à l'aise et offre un nouveau casse-tête à Mauricio Pochettino qui devoir gérer une énorme concurrence en charnière centrale comme l'explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Ramos renforce la concurrence