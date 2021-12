Foot - PSG

PSG : Pochettino ne ferme pas la porte à un grand changement pour Marquinhos !

Publié le 1 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Avec le retour de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino n'écarte pas la possibilité de remettre Marquinhos au milieu de terrain.

Il est enfin de retour. Cinq mois après son arrivée, Sergio Ramos a fait ses grands débuts au PSG dimanche à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne. Un retour qui rebat les cartes au sein de la défense parisienne où Marquinhos et Presnel Kimpembe étaient les deux titulaires indiscutables. Mais afin de faire jouer les trois en même temps, Mauricio Pochettino n'écarte pas l'option de faire évoluer Marquinhos un cran plus haut, comme l'avait fait Thomas Tuchel.

Marquinhos de retour au milieu ?